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Демократия по-американски: от Афганистана до Ливии

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- Азиз Осмонов
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На разных площадках и от разных экспертов все чаще звучат призывы о признании афганского "Талибана" легитимным правительством с последующим выведение из списков запрещенных организаций. Это, по мнению экспертов, поможет предотвратить нарастающую гуманитарную катастрофу, а следовательно, обезопасить Центральноазиатский регион. Так как строительство "демократии", а затем последующий уход США поставили страну в ситуацию крайнего кризиса.

И это не первый случай, когда хваленная западная демократия оборачивалась для сателлитов Вашингтона боком. Причем за этими действиями не следовал крик общественности о нарушении прав человека и не вводились томами санкции. Тому пример безнаказанно уничтоженная экономика Ирака, Ливии, Сирии. Снесенный под бомбами Ирак, где США так и не нашли опасного химического оружия, о котором они заявляли в ООН. Однако ООН почему-то молчит о происходящем. "Бонусом" для убитых Вашингтоном стран становился резкий рост террористических организаций и радикальных течений…

Но вернемся к Афганистану. Американцы покинули Афганистан в ночь на 31 августа, спустя почти 20 лет. В Кабуле после них осталась разруха, страх неизвестности десятков тысяч "афганских союзников". К слову, большинство так и не получило обещанное за службу и преданность гражданство США.

Но самое важное, что, несмотря на требования, Вашингтон не отдает Афганистану ранее замороженные 7 млрд долларов. Им было проще обвинить Афганистан в событиях 11 сентября, и они направили большую часть средств на "помощь гражданам США". Хотя рядовые афганцы не имеют ровно никакого отношения к теракту 2011 года, совершенному "Аль-Каидой" (по слухам являющейся "детищем" спецслужб Вашингтона). То есть безнаказанно США украли народные миллиарды на восстановление экономики Кабула и спокойно передали малую часть в ООН. При этом ни санкций, ни воплей ЕС и прочих геополитических игроков за подобным не последовало.

Пока США кричат о военных преступлениях на Украине со стороны России, не подтверждая их, кроме фейков, сляпанных рядом новостных служб и разоблаченных доказательствами, страны, где они посеяли демократию, находятся годами в хаосе. Некогда процветающими государствами управляет практически криминал, а теракты случают почти каждый день, унося жизни. Тому пример – Ливия, Сирия и др.

Интересно, что США всегда выбирали государства, атака на которые встретит минимум возражений. Это касалось и Афганистана. Война там стоила США, по разным оценкам, от полутора до двух триллионов долларов. Это в сто с лишним раз больше, чем бюджет Никарагуа. При этом тех, кто помогал их контролю над страной, они бросили в аэропорту Кабула. В итоге многие из них погибли, пытаясь в панике улететь из страны, хватаясь за шасси самолета.

Пока мировое сообщество охвачено истерией вокруг России и ее спецоперации на Донбассе, самым агрессивным государством, согласно мировым данным, за последние 70 лет остаются Соединенные Штаты Америки. Парадоксальным образом их демократическая риторика, обвинения в преступлениях против прав человека сочетаются с непрерывными войнами в любой части мира.

"У американского политического класса, у американской элиты есть "идея фикс". Эта идея заключается в глобальном лидерстве, в глобальной гегемонии, в господстве. Один американский публицист сказал такую фразу, что каждые десять лет нам надо находить какую-нибудь маленькую страну и хорошенько вмазывать ей, чтобы демонстрировать всему миру, что наши слова не расходятся с делами", - рассказывает научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин.

Проблема в том, что, разбомбив и отставив после 20 лет безуспешных попыток построить демократию, США сделали из Афганистана угрозу для всего региона Центральной Азии. И сейчас Афганистан представляет собой серьезную зону нестабильности. Чтобы ее предотвратить, необходимо срочно создавать Фонд международной помощи по восстановлению Афганистана. Иначе в скором времени захлестнувшая страну гуманитарная катастрофа взорвет регион.

Только в Иране находятся 5 миллионов афганских беженцев. По официальным данным, только за последние 7 месяцев в Иран прибыло около миллиона афганцев.

Как отметил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахийан СМИ, американцы на протяжении 20 лет были оккупантами Афганистана, а сегодня они говорят о восстановлении этой страны. Если бы у них была мотивация помочь, мы бы не стали свидетелями плачевной гуманитарной ситуации в Афганистане.

Угроза растет, а виновниками этих угроз остаются по-прежнему США. Они принесли разруху уже почти десяткам государств, бомбили города, их солдаты фотографировались с трупами убитых в Афганистане, выкладывая их в Сеть. Вот только ни ЕС, ни ООН, ни мировое сообщество по сей день не ввели ни одной санкции в отношении варварской политики Вашингтона. И последнее. Как пишет Econ Policy, когда кто-либо упоминает Международный уголовный суд ООН (МУС), он же International Criminal Court (ICC), или его бывших и нынешних деятелей с их любыми заявлениями, желательно помнить, что произошло, когда деятельность данного института кое-кому не понравилась. Например, как только в марте 2020 МУС открыл расследование предполагаемых военных преступлений США в Афганистане, уже в июне 2020 президент США, избрание которого, как известно, бурно праздновали, наложил санкции на это жалкое международное недо-судилище и пригрозил, что любой деятель этого суда, который осмелится что-то там расследовать относительно действий американской армии, хоть в Афганистане, хоть где-либо ещё, получит по полной, ибо "подрывает суверенитет США".

"До этого этому суду тоже "прилетало", чтоб не расследовали, чего не надо, а только то, что надо, разумеется, объективно и беспристрастно. Поэтому этот суд - он "кому надо суд". И нужно брать пример, как себя правильно вести, с разных зарвавшихся деятелей всяких международных организаций. А то повылазили, понимаешь, с их "мнениями"", - добавляет издание.

Это единственное, что надо знать про хваленую демократию и мнение мирового сообщества. В стремительно меняющихся геополитических условиях двойные стандарты уже не пройдут.


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URL: https://www.vb.kg/416513
Теги:
Афганистан, Ирак, Россия, Сирия, США, Ливия, Кыргызстан, киберугроза
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