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Минцифры КР заключило меморандум с компанией "КОМСКО" из Южной Кореи

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке прошла встреча руководства Министерства цифрового развития КР с представителями "КОМСКО" из Республики Корея. Министр цифрового развития Талантбек Иманов принял генерального директора, председателя совета директоров южнокорейской компании Джанг Шик Бан. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По итогам встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между МЦР и корпорацией "КОМСКО".

"Министерство цифрового развития готово к плодотворному сотрудничеству в сфере цифровой трансформации и развития электронного правительства. Мы уже сотрудничаем с вами по поставкам бланков наших ID-карт-паспортов. Надеемся, сегодняшнее мероприятие станет основой для нашего дальнейшего плодотворного партнёрства и развития цифровизации КР" - сказал министр Талантбек Иманов.

Сообщается, что "КОМСКО" является государственным предприятием, которое работает уже более 70 лет, 50 из них занимается производством и экспортом бланков паспортов, защитных бумаг и красок, печатью и чеканкой банкнот, монет и т.д. Они работают в 15 странах мира.

"Корейское правительство недавно обозначило Кыргызстан ключевым партнёром по официальной помощи в развитие и будет диверсифицировать сферы сотрудничества в целях развития и расширения своей поддержки. Наша цель – сделать Кыргызстан лучшей страной в регионе по цифровизации. "КОМСКО" полностью соответствует вашим долгосрочным планам и готово к успешному дальнейшему партнёрству," - сказал г-н Джанг Шик Бан.

Корейские эксперты предложили новшества по внедрению цифровой акцизной марки для подакцизных товаров.

Особое внимание уделено созданию единой национальной платформы цифрового удостоверения личности – Мобильный ID. Мобильный идентификатор на базе блокчейн-платформы позволяет гражданам полностью идентифицировать и аутентифицировать себя онлайн и офлайн при необходимости предъявить удостоверяющие личность документы. Взаимодействовать с государственными органами и частными коммерческими организациями без контакта – подтверждать транзакции и ставить цифровую подпись на документах. Как отметили южнокорейцы, это может стать кратчайшим путём для ускорения цифровой трансформации страны.


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URL: https://www.vb.kg/416518
Теги:
Южная Корея
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