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В Бишкеке отметили Всемирный день здоровья

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке сегодня, 6 апреля, в рамках празднования Всемирного дня здоровья были организованы акции по высадке деревьев и сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Кыргызстане.

В акции участвовали жители столицы, представители Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, мэрия, Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации, Бишкекский центр укрепления здоровья, Красный Полумесяц Кыргызстана, а также представители главы ООН агентств и зарубежных посольства в Кыргызстане.

Организация "Врачи без границ" также примет участие в мероприятии по высадке деревьев и раздаст эко сумки жителям села Жаны-Жер Сокулукского района, где они реализуют программу по профилактике рака молочной железы и рака шейки матки.

Тема Всемирного дня здоровья в 2022 году – "Наша планета, наше здоровье" и фокусирована на климатический кризис, касающийся области здравоохранения.

"Климатический кризис и кризис в области здравоохранения вызваны нашими политическими, социальными и экономическими решениями. В результате сжигания ископаемых видов топлива более 90% людей дышат вредным для здоровья воздухом. С повышением глобальных температур все быстрее и дальше распространяются болезни, передающиеся комарами. Экстремальные погодные явления, деградация земель и дефицит воды приводят к вынужденному перемещению и людей и ухудшению их здоровья", - говорится в сообщении ВОЗ.


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URL: https://www.vb.kg/416521
Теги:
ВОЗ, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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