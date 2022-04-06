В КР за три месяца 2022 года собрано 36 млрд 383,6 млн сомов налогов

В Кыргызстане за январь-март 2022 года ГНС собрала 36 миллиардов 383,6 миллиона сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 103,2 % или перевыполнен на 1 млрд 125,9 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Перед ГНС в текущем 2022 году стоит задача собрать 155,6 млрд сомов налогов и платежей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 14 миллиардов 640,5 миллиона сомов, или темп роста составил 167,3%.

Налоговики отмечают, что перевыполнение плановых показателей по налогам стало возможно благодаря ряду факторов.

В частности, проводилась работа по улучшению налогового администрирования, анализу и мониторингу всех отраслей экономики, выводу бизнеса из тени, администрированию косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕАЭС.

Кроме этого, свои результаты дают проекты цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в том числе внедрение контрольно-кассовых машин.

Также отмечается, что ГНС за 3 месяца собрала 10 миллиардов 204,9 миллиона сомов страховых взносов. План перевыполнен на 4,1%, или на 404,9 миллиона сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года страховых взносов собрано больше на 1 миллиард 425,1 миллиона сомов (темп роста 116,2%).