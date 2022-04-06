Погода
$ 89.87 - 91.75
€ 92.37 - 94.37

На некоторых приграничных пунктах образуются очереди из грузовых авто

129  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На границе Кыргызстана и Казахстана контрольно-пропускные пункты функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сегодня, 6 апреля, по состоянию на 15 часов 30 минут в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдается скопление автотранспорта.

В очереди для прохождения пограничного контроля находится около 200 грузовых автомашин.

На пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находится 80 машин.

В пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 60 машин.

В пункте пропуска "Кен-Булун-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 65 порожних машин.

Фиксируется замедленный пропуск грузового автотранспорта казахстанской стороной, следствием чего стало скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.

Погранслужба напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства, а также грузовые машины с пустыми/порожними контейнерами могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный".

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416529
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  