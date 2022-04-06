На некоторых приграничных пунктах образуются очереди из грузовых авто

На границе Кыргызстана и Казахстана контрольно-пропускные пункты функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сегодня, 6 апреля, по состоянию на 15 часов 30 минут в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдается скопление автотранспорта.

В очереди для прохождения пограничного контроля находится около 200 грузовых автомашин.

На пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находится 80 машин.

В пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 60 машин.

В пункте пропуска "Кен-Булун-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 65 порожних машин.

Фиксируется замедленный пропуск грузового автотранспорта казахстанской стороной, следствием чего стало скопление грузовых транспортных средств в вышеуказанных пунктах пропуска.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.

Погранслужба напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства, а также грузовые машины с пустыми/порожними контейнерами могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный".

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.