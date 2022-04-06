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Руководитель НЖК "Ихсан" прокомментировала ситуацию вокруг компании

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководитель жилищного кооператива "Ихсан" Акинай Бекмурзаева прокомментировала сообщение МВД об открытии уголовного дела против компании.

По ее словам, кооператив продолжает свою работу в обычном режиме и не имеет разногласий с клиентами.

"Компания в настоящее время налаживает онлайн-портал со списком участников, ожидающих своей очереди на получение жилья. Журналисты и блогеры распространяют дезинформацию, что вызывает недопонимание у участников кооператива. Что касается сообщения МВД, что расследование не представляет никакой угрозы, а компания предоставляет все запрашиваемые документы и отчеты. Дело находится в плоскости гражданско-правовых отношений", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что милиция завела уголовное дело в отношении кооператива и ведет расследование.


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URL: https://www.vb.kg/416533
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, жилье
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