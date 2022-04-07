Председателем Федерации профсоюзов КР избран Эмиль Кызаев

Вчера, 6 апреля 2022 года, на съезде Федерации профсоюзов Кыргызстана председателем этой организации был избран Эмиль Кызаев. Об этом редакции vb.kg сообщил источник из ФПК.

По его данным, Кызаев был избран большинством голосов.

"Ранее Элдияр Карачалов заявлял, что на членов ФПК оказывалось давление со стороны администрации президента, но это не правда. До этого начальник управления по подготовке решении президента Эргешов собрал нас, чтобы мы могли прийти к компромиссу, так как федерация разделилась на два лагеря, которые погрязли в склоках. По этой причине он рекомендовал нам выбрать нейтральную фигуру такую как Кызаев. При этом никакого давления не было. Всего лишь здравая рекомендация", - рассказал источник.

Отметим, ранее Эмиль Кызаев занимал должность председателя ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызстана.