В Нарынской области проводятся занятия по предотвращению семейного насилия

Пресс-служба МВД сообщает, что сотрудникам городских и районных отделов внутренних дел Нарынской области проводится специальный семинар по предотвращению семейного насилия, совместно с местными органами власти, инспекцией по делам детей и службой общественной безопасности МВД.

На семинаре участникам были презентованы стандартные процедуры по предоставлению базовых услуг в сфере охраны правопорядка и правосудия для детей подвергшихся насилию. Требования ежедневных путеводителей

территориальных уполномоченных милиции и территориальных инспекторов инспекции по делам детей в соответствии с нормативными правовыми актами.

Кроме того, на основании указов президента, доведены подробные разъяснения по духовно-нравственному и физическому развитию, воспитанию личности и чрезмерного расточительства.

Затем организаторы семинара с выездной приемной милиции встретились с местными жителями, выслушали их запросы по данному направлению и дали свои ответы.

Кроме этого, сотрудники службы общественной безопасности МВД полковник милиции Нуржан Адылова и подполковник милиции Жылдыз Осмонова, при поддержке международной организации "Saferworld" подарили школьникам Кочкорского района 15 волейбольных форм, а также сотрудники Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане подарили отличившимся в учебе детям футболки,

кепки и флешки.

Мероприятие пройдет во всех городах и районных центрах Нарынской области.