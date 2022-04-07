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В Нарынской области проводятся занятия по предотвращению семейного насилия

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба МВД сообщает, что сотрудникам городских и районных отделов внутренних дел Нарынской области проводится специальный семинар по предотвращению семейного насилия, совместно с местными органами власти, инспекцией по делам детей и службой общественной безопасности МВД.

На семинаре участникам были презентованы стандартные процедуры по предоставлению базовых услуг в сфере охраны правопорядка и правосудия для детей подвергшихся насилию. Требования ежедневных путеводителей

территориальных уполномоченных милиции и территориальных инспекторов инспекции по делам детей в соответствии с нормативными правовыми актами.

Кроме того, на основании указов президента, доведены подробные разъяснения по духовно-нравственному и физическому развитию, воспитанию личности и чрезмерного расточительства.

Затем организаторы семинара с выездной приемной милиции встретились с местными жителями, выслушали их запросы по данному направлению и дали свои ответы.

Кроме этого, сотрудники службы общественной безопасности МВД полковник милиции Нуржан Адылова и подполковник милиции Жылдыз Осмонова, при поддержке международной организации "Saferworld" подарили школьникам Кочкорского района 15 волейбольных форм, а также сотрудники Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане подарили отличившимся в учебе детям футболки,

кепки и флешки.

Мероприятие пройдет во всех городах и районных центрах Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/416537
Теги:
дети, Нарынская область, семейное насилие, школа, МВД
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