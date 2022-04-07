Казахстан снимает ограничения на сухопутной границе с Кыргызстаном

В Казахстане с 11 апреля снимаются ограничения по пересечению казахстанцами, лицами без гражданства и иностранцами госграницы Казахстана в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Казахстана.

Кроме того, снимаются все ограничения по пересечению казахстанской границы авиасообщением, стало известно на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавируса.

"При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Казахстана, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации", – говорится в сообщении правительства.

Вице-премьер Ералы Тугжанов в своем выступлении подчеркнул, что вопрос по открытию госграницы находится на постоянном личном контроле главы государства.

Напомним, что вчера, 6 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Во время переговоров Садыр Жапаров обратился с просьбой положительно рассмотреть вопрос об открытии наземной границы Казахстана для граждан Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев заверил, что даст поручение соответствующим государственным органам Республики Казахстан рассмотреть данный вопрос по существу.