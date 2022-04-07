Новый посол Кыргызстана прибыл в Великобританию

Посол Кыргызстана в Великобритании Улан Джусупов 6 апреля вручил копии Верительных грамот Помощнику Маршала Королевского протокола, заместителю директора Генерального Директората Протокола МИД Соединенного Королевства г-же Алисон МакМиллан. Об этом сообщает пресс-служба МИДа КР.

В ходе ознакомительной беседы посол Джусупов поблагодарил за теплый прием по прибытию в страну пребывания и сообщил о своих ближайших планах согласно правилам протокола.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также мероприятия для дипломатического корпуса. Посол подчеркнул, что приложит все усилия для укрепления двусторонних кыргызско-британских отношений в сферах, представляющих высокий интерес - торговли, инвестиций, туризма, медицины и образования.