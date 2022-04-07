Погода
$ 87.65 - 88.65
€ 92.37 - 94.37

Новый посол Кыргызстана прибыл в Великобританию

307  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Кыргызстана в Великобритании Улан Джусупов 6 апреля вручил копии Верительных грамот Помощнику Маршала Королевского протокола, заместителю директора Генерального Директората Протокола МИД Соединенного Королевства г-же Алисон МакМиллан. Об этом сообщает пресс-служба МИДа КР.

В ходе ознакомительной беседы посол Джусупов поблагодарил за теплый прием по прибытию в страну пребывания и сообщил о своих ближайших планах согласно правилам протокола.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также мероприятия для дипломатического корпуса. Посол подчеркнул, что приложит все усилия для укрепления двусторонних кыргызско-британских отношений в сферах, представляющих высокий интерес - торговли, инвестиций, туризма, медицины и образования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416543
Теги:
Великобритания, дипломатия, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  