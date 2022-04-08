Названы мешающие похудеть ошибки при питании

Индийский диетолог Бхакти Капур рассказала о шести ошибках при питании, которые мешают эффективному похудению, пишет The Indian Express.

"Если вы серьезно настроены на то, чтобы перейти на более здоровое питание и похудеть, вам потребуется многое поменять: отказаться от нездоровых привычек и изменить отношение к своей диете и образу жизни", - написала она.

Капур рекомендует не есть торопливо, не делая пауз и не задумываясь о том, что попадает в желудок. По ее словам, лучше отказаться от перекусов и не пить воду при еде, не отвлекаться, когда ешь, и не пропускать целые приемы пищи.

По словам Капур, дурные привычки нужно распознавать и пытаться понять, почему они существуют. Для избавления от них нужно не стремиться достичь всего сразу, продумать план действий, каждую неделю ставить перед собой небольшие достижимые цели и видеть реалистичную перспективу. Кроме того, необходимо развивать осознанность, заниматься спортом и учиться управлять стрессом.