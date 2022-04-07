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Глава Ошской области ознакомился с деятельностью фермерского хозяйства

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- Назгуль Абдыразакова
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Полномочный представитель президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, осмотрел фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя, расположенное в селе Сары Колот Кара-Суйского района. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

По ее данным, частное хозяйство имеет теплицу и фермы, занимающие 3 га земли. В хозяйствах разводят породистых лошадей, рогатых и мелких жвачных животных. Помидоры, огурцы и болгарский перец выращиваются в теплицах и обеспечивают внутренний рынок овощами и фруктами.

"Данная отрасль обеспечивает занятость местных жителей и способствует социально-экономическому развитию айыл окмоту. Мы полностью поддерживаем такие фермерские хозяйства и предпринимателей", - сказал глава Ошской области.

Кроме того, глава региона Зиядин Жамалдинов встретился с местными жителями села Кызыл Октябрь Узгенского района.

В ходе встречи люди обсудили вопросы строительства социальных объектов, вопросы воды, земли и льгот и другие вопросы. Глава Ошской области выслушал все эти проблемы и поручил соответствующим органам заняться их решением.


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URL: https://www.vb.kg/416547
Теги:
Ошская область, Узгенский район, фермеры
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