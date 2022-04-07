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Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны

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- Айжан Мамбеталиева
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Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго. Об этом сообщает Actualite.

Актер объяснил, что его задача как посла будет состоять в поддержке экологии и дикой природы, а также способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.

"Я понял, что стране в первую очередь нужна стабильность. Не буду пока вдаваться в политические подробности. Я уже получил много информации от президента и его окружения", - заявил артист.

Ван Дамм пообещал, что постарается убедить своих коллег Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, звезд шоу-бизнеса и спорта, приехать в ДРК.


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URL: https://www.vb.kg/416549
Теги:
кино, экология, Африка, новости мира, в мире
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