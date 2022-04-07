Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго. Об этом сообщает Actualite.

Актер объяснил, что его задача как посла будет состоять в поддержке экологии и дикой природы, а также способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.

"Я понял, что стране в первую очередь нужна стабильность. Не буду пока вдаваться в политические подробности. Я уже получил много информации от президента и его окружения", - заявил артист.

Ван Дамм пообещал, что постарается убедить своих коллег Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, звезд шоу-бизнеса и спорта, приехать в ДРК.