Раскрыта причина полярного сияния на Юпитере

Американские исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) смогли раскрыть причину возникновения полярного сияния на Юпитере. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Для этого ученые исследовали данные, полученные с автоматической межпланетной станции НАСА Juno в 2020 году, когда она пролетела через плотный поток электронов вдоль магнитных полей планеты. Космический аппарат был оснащен двумя приборами: JADE (для изучения полярных сияний Юпитера) и UVS - ультрафиолетовый спектрограф (чтобы выявить воздействие групп заряженных частиц на проявления полярных сияний).

Как оказалось, источниками полярного сияния на Юпитере являются его крупнейшие спутники, которые создают свои собственные свечения на северном и южном полюсах, за счет наличия магнитного поля. Кроме того, следы от полярного сияния на Юпитере магнитно связаны с соответствующим спутником, примерно как поводок.