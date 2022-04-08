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Раскрыта причина полярного сияния на Юпитере

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- Айжан Мамбеталиева
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Американские исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) смогли раскрыть причину возникновения полярного сияния на Юпитере. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Для этого ученые исследовали данные, полученные с автоматической межпланетной станции НАСА Juno в 2020 году, когда она пролетела через плотный поток электронов вдоль магнитных полей планеты. Космический аппарат был оснащен двумя приборами: JADE (для изучения полярных сияний Юпитера) и UVS - ультрафиолетовый спектрограф (чтобы выявить воздействие групп заряженных частиц на проявления полярных сияний).

Как оказалось, источниками полярного сияния на Юпитере являются его крупнейшие спутники, которые создают свои собственные свечения на северном и южном полюсах, за счет наличия магнитного поля. Кроме того, следы от полярного сияния на Юпитере магнитно связаны с соответствующим спутником, примерно как поводок.


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URL: https://www.vb.kg/416551
Теги:
космонавтика, новости мира, в мире, космос
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