Погода
$ 87.65 - 88.65
€ 92.37 - 94.37

Бакыт Торобаев обсудил с туроператорами актуальные вопросы развития туризма

168  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев встретился с представителями туристических бизнес-ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития туристической сферы, в том числе разработка стратегии туристической отрасли, вопросы обеспечения безопасности, порядка формирования реестра субъектов туристической отрасли и механизма выдачи приглашений для туристов.

Бакыт Торобаев отметил важность развития туризма, поручив министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с заинтересованными государственными органами и бизнес-ассоциациями разработать проект Стратегии развития туристической отрасли на среднесрочный период.

Министерству экономики и коммерции поручено изучить возможность разработки программы стимулирования туристической отрасли (освобождения от таможенных пошлин и налогов на ввоз материалов, техники, оборудований, а также других видов стимулирования с учетом международной практики).

Министерству иностранных дел поручено рассмотреть целесообразность введения безвизового режима для въезда в Кыргызскую Республику туристам, имеющим шенгенскую и американскую визу, а также в месячный срок проработать вопрос взаимного признания визовых режимов Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Республики Казахстан.

По итогам совещания было принято решение о создании межведомственной комиссии по координации вопросов развития туризма под руководством курирующего заместителя Главы Кабмина с участием бизнеса и заинтересованных государственных органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416552
Теги:
Бакыт Торобаев, туризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  