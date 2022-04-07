Бакыт Торобаев обсудил с туроператорами актуальные вопросы развития туризма

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев встретился с представителями туристических бизнес-ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития туристической сферы, в том числе разработка стратегии туристической отрасли, вопросы обеспечения безопасности, порядка формирования реестра субъектов туристической отрасли и механизма выдачи приглашений для туристов.

Бакыт Торобаев отметил важность развития туризма, поручив министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с заинтересованными государственными органами и бизнес-ассоциациями разработать проект Стратегии развития туристической отрасли на среднесрочный период.

Министерству экономики и коммерции поручено изучить возможность разработки программы стимулирования туристической отрасли (освобождения от таможенных пошлин и налогов на ввоз материалов, техники, оборудований, а также других видов стимулирования с учетом международной практики).

Министерству иностранных дел поручено рассмотреть целесообразность введения безвизового режима для въезда в Кыргызскую Республику туристам, имеющим шенгенскую и американскую визу, а также в месячный срок проработать вопрос взаимного признания визовых режимов Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Республики Казахстан.

По итогам совещания было принято решение о создании межведомственной комиссии по координации вопросов развития туризма под руководством курирующего заместителя Главы Кабмина с участием бизнеса и заинтересованных государственных органов.