На съезде ФПК избрали заместителей председателя организации профсоюзов

Как ранее сообщалось, вчера, 06 октября 2022 года, в конгресс-холе Государственной резиденции №1 "Ала-Арча" состоялся очередной XXV Съезд Федерации профсоюзов Кыргызстана, на котором председателем организации был избран Эмиль Кызаев.

Помимо этого, по данным пресс-службы ФПК, делегаты съезда утвердили основные направления деятельности Федерации профсоюзов Кыргызстана на 2022-2026 годы. В частности, это обеспечение надежной защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов работников, обеспечение достойных условий труда, политика в сфере оплаты труда, социальное партнерство, профессиональная подготовка кадров, модернизация и реформирование профсоюзного движения.

"В работе съезда приняли участие 201 делегат, представляющий все отрасли и регионы республики. На мероприятие были приглашены и выступили начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров КР Эргешов Алтынбек, Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Базарбаев Кудайберген, председатель Социального фонда КР Алиев Бахтияр, министр юстиции КР Баетов Аяз.

Делегаты приняли Резолюцию XXV Съезда, Обращения по вопросам обеспечения вопросов охраны труда, повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума и др. Все принятые делегатами Съезда обращения будут направлены в Парламент КР и Кабинет министров КР. После работы Съезда состоялся 1 организационный пленум ФПК.

Заместителями председателя ФПК избраны Рысгуль Бабаева, ранее занимавшая эту должность и Арстанбеков Омор, председатель РК профсоюза агропромышленного комплекса.

Заместителем председателя ФПК на общественных началах, координатором по южному региону избран Тажиев Толкунбек.

Также заместителем председателя ФПК на общественных началах по проведению реформ в профсоюзном движении избран Таджибаев Эльдар.

Сформированы и другие руководящие рабочие органы Федерации – Совет и Ревизионная комиссия", - говорится в сообщении ФПК.