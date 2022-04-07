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В Бишкеке водитель насмерть сбил 26-летнюю девушку (видео)

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке сегодня, 7 апреля, водитель автомобиля Subaru Forester, скрываясь от преследования сотрудников управления Патрульной службы милиции, сбил девушку.

ДТП произошло на пересечении улиц Исанова и Киевской. Об этом сообщили в УПСМ.

В сети появилось видео с моментом автонаезда. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости проезжает на красный сигнал светофора перекресток, и совершает наезд на девушку, которая в этот момент переходила дорогу. Водитель не остановился и уехал с места инцидента.

В пресс-службе УПСМ проинформировали, что водитель задержан. Стало известно, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова он также совершил столкновение с машиной Opel. На пересечении Боконбаева-Логвиненко он врезался в электрический столб и в этот момент его задержали. По предварительной информации он был пьян. Машину водворили на штрафстоянку.

Девушка, которую сбили, госпитализирована в больницу, но вскоре от полученных травм она скончалась. Известно, что ей было 26 лет.


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URL: https://www.vb.kg/416561
Теги:
ДТП, Бишкек
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