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Контрабанда стоимостью около миллиона сомов задержана на границе

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 7 апреля пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу.

Вдоль канала "Достук" на участке автодороги Максат-Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал грузовую автомашину Мерседес-Бенц под управлением гражданина Кыргызстана Н.П., 1971 года рождения, с пассажиром И.М., 1983 года рождения.

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен контрабандный груз – более 1500 пятилитровых бутылей растительного масла.

Граждане намеревались нелегально провезти груз из Кыргызстана в Таджикистан для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила около миллиона сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшей реализации.


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URL: https://www.vb.kg/416564
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, контрабанда
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