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Российские рестораторы планируют поставлять фрукты и вина из Узбекистана

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Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.

Глава ФРИО провел встречу с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. На ней обсудили взаимодействие федерации с производителями продукции из Узбекистана для ресторанов и отелей в РФ.

"Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт", – сказал Бухаров.

Он отметил, что раньше продукты из Узбекистана в основном поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было.

"Мы договорились, что в мае будет специальное мероприятие с поставщиками и закупщиками из России. Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключать договора напрямую", – добавил глава федерации.


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URL: https://www.vb.kg/416565
Теги:
Россия, Узбекистан
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