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Артем Новиков: Женщины являются драйвером развития бизнеса в КР

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане вчера открылся второй кыргызско-российский бизнес-форум женщин предпринимателей "Кыргызстан – Россия: возможности и перспективы для легкой промышленности". Как в Кыргызстане развивается женское предпринимательство, какие меры поддержки оказывает государство и почему так важно сотрудничество бизнес-леди Кыргызстана и России для обеих стран, как оно влияет на рост женщин в бизнесе? Эти вопросы обсуждают участники второго кыргызско-российского женского бизнес-форума, который продолжает свою работы и сегодня.

Данные, озвученные главой Кыргызско-Российского фонда развития Артемом Новиковым, явно свидетельствуют о том, что женщины составляют значительную долю среди предпринимателей Кыргызстана, причём такая картина наблюдается не только в столице, но и на региональном уровне. "Женщины являются драйвером развития бизнеса в нашей стране и занимают очень активную позицию. Доля женщин-предпринимателей в общем числе субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан занимает сегодня значительную долю", - сказал VB.KG председатель Кыргызско-Российского фонда развития Артем Новиков.

Самые успешные истории женщин-предпринимателей, по его словам, связаны с легкой промышленностью, сельским хозяйством. Традиционно все новое и связанное с риском пробуют мужчины. Так уж распорядилась эволюция, что женщина хранитель удачных свойств, а на мужских особях природа экспериментирует. Но время меняет и эти традиции.

"Женское предпринимательство является движущей силой любой экономики и любого государства. Успех экономики государства, предприятия невозможен без инициативы и поддержки женщин. Их природный дар позволяет более тонко чувствовать спрос, оперативно реагировать на изменения, которые происходят. Это позволяет быстро перестраивать все бизнес-процессы. Гендерное равенство в предпринимательстве, согласно одному из исследований, позволяет в среднем увеличивать прирост мирового ВВП на 26 процентов. Я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране удается развивать целые отрасли экономики, создавать новые продукты и выходить на новые рынки благодаря женщинам-предпринимателям. У нас большое количество проектов, руководителями которых являются женщины. В сфере легкой промышленности, сельского хозяйства они достигли даже мирового признания качеством своей продукции", - считает председатель Кыргызско-Российского фонда развития Артем Новиков.

По его словам, Кыргызско-Российский фонд развития индивидуально рассматривает все заявления предпринимателей, поступающие к ним, и может оказать поддержку для развития вашего бизнеса, добавил он, обращаясь к участникам форума.

"Тем не менее, ещё значительное число представительниц слабого пола задумывается о том, чтобы начать своё дело, но не решается на этот шаг. Ведение бизнеса сопряжено с рисками и требует финансовых вложений. Собственных средств зачастую не хватает, а обращаться за кредитом многие опасаются. Не все предприниматели владеют информацией о мерах поддержки для реализации своих проектов. Поэтому одна из целей этого бизнес-форума - дать четкую информацию нашим женщинам о позиции правительства, донорских организаций по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране. Поддержать тех, кто намерен открыть свое дело, и подсказать им, с чего надо начать, каким образом можно взаимодействовать с зарубежными партнерами, инвесторами и помочь им наладить контакты между собой", - сказала в интервью VB.KG президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, инициатор и организатор этой крупной встречи женщин предпринимательниц двух стран.

В бизнес-форуме принимают участие руководительницы предприятий легкой промышленности, как малых, так и больших, на которых работает от 50 до тысячи человек из разных областей, городов нашей страны, а также предприниматели из разных областей России, представители российской Ассоциации текстильщиков.

"Мы выяснили, что немало швейных компаний России хотят работать напрямую с нашими предприятиями. И задача этой встречи – помочь им связаться друг с другом, - добавила Замира Акбагышева. – Важное заявление прозвучало от Артема Новикова. Фонд готов профинансировать перспективные проекты под низкие проценты. А Конгресс женщин на своих курсах по бизнес-планированию обучит разрабатывать бизнес-проекты еще большее количество кыргызстанок, желающих открыть свое дело".

Успешный женский бизнес трудно представить без благополучия в семье женщины-предпринимателя. "Для женщины-предпринимательницы очень важна поддержка в семье. Поддерживайте женщин – и мир будет счастлив", - отметила Замира Акбагышева.

На площадке форума участницы обменялись личным опытом предпринимательской деятельности, а главное - выстроили диалог с представителями государственных органов, с партнерами из России.

"Я хотела сказать спасибо послу Кыргызстана в России Гульнаре-Кларе Самат, которая очень многое сделала для того, чтобы этот форум состоялся. Она помогла нам найти новые российские компании, которые хотят работать с нашими швейниками. Кажется, вся Торгово-промышленная палата России работала на проведение нашего форума, поскольку российский бизнес, особенно в таких сложных условиях, готов сотрудничать с Кыргызстаном на взаимовыгодных условиях", - сказала VB.KG идейный вдохновитель второго кыргызско-российского бизнес-форума, президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

На форуме присутствовали также представители российского посольства, наших министерств, Торгово-промышленной палаты.

"Кыргызстан в сфере легкой промышленности однозначно - передовая страна, - сказала VB.KG одна из соучредителей компании "Авиценна", представляющей Уральский регион, Анна Базюк. – Компания начинала с пошива медицинской одежды, но сейчас мы расширили ассортимент и посмотрели в сторону Кыргызстана. Мы приезжаем в вашу страну уже третий раз, и хотим размещать свои заказы у вас. Две партии одежды для нас кыргызские партнеры сшили. Нас устраивает и цена, и отличное качество товара. И на этом бизнес-форуме хотим расширить связи для размещения новых заказов".

Судя по масштабу этого мероприятия, сотрудничество между женским бизнес-сообществом Кыргызстана и России расширяется. Как было отмечено на бизнес-форуме,

в Бишкеке в июне планируют провести первую кыргызско-российскую выставку, которая станет традиционной. В рамках ее состоятся встречи между предпринимателями двух стран и бизнес-форумы. Цель проекта - привлечение партнеров и инвесторов для компаний, оказание содействия в проведении деловых встреч между предпринимателями и развитию экспортного и импортного потенциала, стимулирование инвестиционных потоков с последующим созданием совместных предприятий. Основные тематические разделы выставки: энергетика, машиностроение, медицина, металлургия, строительство, транспорт и другое.


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URL: https://www.vb.kg/416568
Теги:
бизнес, кыргызско-российское сотрудничество, женское предпринимательство, женщины в бизнесе
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