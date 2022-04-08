Погода
$ 87.62 - 88.62
€ 92.37 - 94.37

В Чуе задержан подозреваемый в ограблении женщины

163  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции Чуйской области задержали местного жителя подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась жительница Бишкека 52-летняя А.А. Она просила принять меры в отношении неизвестного лица, который 2 апреля текущего года примерно в 08:30 часов в одной из улиц села Аламудун напал на нее и отобрал телефон и денежные средства в размере 5 тысячи сом и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по статье 206 (Грабеж).

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района был установлен и доставлен в ОВД района 30-летний О.А. житель Чуйской области. Задержанного водворили в ИВС. Сотрудники милиции проверяют причастность вышеуказанного лица к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416570
Теги:
задержание, ограбление, Чуйская область, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  