В Чуе задержан подозреваемый в ограблении женщины

Сотрудники милиции Чуйской области задержали местного жителя подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась жительница Бишкека 52-летняя А.А. Она просила принять меры в отношении неизвестного лица, который 2 апреля текущего года примерно в 08:30 часов в одной из улиц села Аламудун напал на нее и отобрал телефон и денежные средства в размере 5 тысячи сом и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по статье 206 (Грабеж).

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района был установлен и доставлен в ОВД района 30-летний О.А. житель Чуйской области. Задержанного водворили в ИВС. Сотрудники милиции проверяют причастность вышеуказанного лица к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.