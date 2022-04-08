В столице к поливному сезону готовят ирригацию

В Первомайском районе столицы полностью завершены работы по очистке ирригационных сетей. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, работники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" очистили 95 698 погонных метров по улицам: Абдрахманова, Горького, Медерова, Киевская, Байтик Баатыра и другим. Сейчас очищаются коллекторно-дренажные сети вдоль Западного БЧК.

Также высажены более 50 тысяч штук живой изгороди и готовятся для посадки цветы для клумбы в сквере Уркуи Салиевой, у библиотеки Чернышевского и по улице Пушкина