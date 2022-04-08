Погода
$ 87.62 - 88.62
€ 92.37 - 94.37

В столице к поливному сезону готовят ирригацию

253  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Первомайском районе столицы полностью завершены работы по очистке ирригационных сетей. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, работники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" очистили 95 698 погонных метров по улицам: Абдрахманова, Горького, Медерова, Киевская, Байтик Баатыра и другим. Сейчас очищаются коллекторно-дренажные сети вдоль Западного БЧК.

Также высажены более 50 тысяч штук живой изгороди и готовятся для посадки цветы для клумбы в сквере Уркуи Салиевой, у библиотеки Чернышевского и по улице Пушкина


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416573
Теги:
благоустройство, Бишкекзеленхоз, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  