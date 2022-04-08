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В столице появилось более 140 тысяч луковиц тюльпанов

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- Назгуль Абдыразакова
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На столичных клумбах потихоньку начали цвести тюльпаны, которые осень прошлого года посадили сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, всего в этом году на столичных клумбах столицы появилось более 140 тысяч луковиц тюльпанов.

Как только тюльпаны отцветут, луковицы будут бережно выкопаны, высушены и следующей осенью снова посажены на клумбах.

Столичная мэрия просит горожан бережно относиться к цветам и при подозрении в краже обращаться в милицию: 102.

Напомним, что прошлой весной муниципальным предприятием "Бишкекзеленхоз" было высажено 130 тысяч тюльпанов.


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URL: https://www.vb.kg/416574
Теги:
Бишкек, Бишкекзеленхоз
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