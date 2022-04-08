В столице появилось более 140 тысяч луковиц тюльпанов

На столичных клумбах потихоньку начали цвести тюльпаны, которые осень прошлого года посадили сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, всего в этом году на столичных клумбах столицы появилось более 140 тысяч луковиц тюльпанов.

Как только тюльпаны отцветут, луковицы будут бережно выкопаны, высушены и следующей осенью снова посажены на клумбах.

Столичная мэрия просит горожан бережно относиться к цветам и при подозрении в краже обращаться в милицию: 102.

Напомним, что прошлой весной муниципальным предприятием "Бишкекзеленхоз" было высажено 130 тысяч тюльпанов.