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Минобраз КР объясняет, зачем переходить на 12-летнее школьное образование

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- Наталья Крайнова
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В Кыргыстане Министерство образования и науки объясняет, почему предлагает переход на 12-летнее школьное образование. Пресс-служба министерства распространила сообщение с перечислением плюсов предлагаемого нововведения.

  1. 12-летняя школа – это общемировой тренд. 136 стран мира так учат своих детей и молодежь (США, Сингапур, Финляндия, Грузия, Казахстан и др.). И это удобно, если ваш ребенок будет поступать после окончания школы в Кыргызстане для дальнейшего обучения за границу. В том числе, это облегчит признание аттестата выпускника школы из Кыргызстана в иностранных государствах.
  2. Фактически в Кыргызстане предполагается безболезненная трансформация предшкольной подготовки в 1-й класс, что сформирует полноценное 12-летнее школьное обучение. Это значит, что молодежь будет заканчивать школу в том же возрасте, что и сейчас, при 11-летнем обучении. Вместе с тем, переход на 12-летнее обучение будет осуществлен не в 2022 году, а после завершения разработки всех необходимых учебных материалов.
  3. Система уже готова к подобному переходу. При поддержке партнеров по развитию за последние несколько лет постепенно было создано и оснащено около четырех тысяч классов предшкольной подготовки при школах, которые ежегодно посещают порядка 102-107 тысяч детей в возрасте 5,5-6,5 лет (это более 70% от числа детей, которые идут в 1 класс).
  4. Прием детей в школу с 6 лет существенно разгрузит детские сады, что позволит детям идти в детский сад в более раннем возрасте, например, с 2-х лет, что невозможно сейчас просто в силу отсутствия мест.
  5. Школьная учебная программа будет пересмотрена в сторону снижения нагрузки в целом и перераспределения нагрузки более равномерно в течение 12 лет. Это позволит детям иметь больше свободного времени на развивающие кружки, спортивные секции, курсы по интересам, просто на отдых, что очень важно для растущего организма. На домашние задания в начальных классах будет уходить не более 1,5 часов, в средней школе – не более 2,5 часов и не более 3,5 часов в старшей школе.
  6. 12-летняя школа более ориентирована на выбор будущей профессии, то есть более профилизирована. Это поможет сократить количество общеобразовательных предметов в колледжах и вузах, что позволит им делать больший упор на специальные дисциплины профессиональных блоков.
  7. В 12-летней школе есть время на получение школьником простой, но зачастую необходимой рабочей профессии в короткие сроки на базе профессиональных лицеев, пройдя курсы 3-месячной или 6-месячной профессиональной подготовки. По желанию, конечно. Важно помнить, что получение какой-либо базовой профессии страхует молодежь, если им необходимо сразу после школы выходить на рынок труда в силу семейных обстоятельств.


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URL: https://www.vb.kg/416575
Теги:
Министерство образования, образование, школа
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