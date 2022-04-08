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33-летнюю женщину подозревают в краже телефона

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками УВД Ленинского района города Бишкек задержана подозреваемая в совершении кражи мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По ее данным, 7 апреля с письменным заявлением обратилась жительница столицы А.А. Гражданка, просила, принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 13:30 часов, находясь возле дома расположенного по улице Чокморова, тайно завладели мобильным телефоном марки "Редми 9А у несовершеннолетнего сына заявительницы. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, была установлена и задержана подозреваемая К.А. 1989 года рождения. Она была водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к совершению другим фактам аналогичных преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющие какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам: 0(312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(700) 683-774 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/416577
Теги:
задержание, кража, Бишкек
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