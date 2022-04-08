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В России намерены изготовить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года

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- Наталья Крайнова
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года изготовить 70 самолетов Ту-214 с российскими двигателями ПС-90. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех". https://tass.ru/ekonomika/14319897

Как заявили в госкорпорации, сегодня эти воздушные суда уже выпускаются в Казани малой серией. Отечественные двигатели семейства ПС-90 сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Самолет отличается повышенной надежностью, вмещает 210 пассажиров, его дальность полета составляет до 6,5 тысячи километров, что идеально подходит для перевозок внутри страны.

Благодаря повышенной надежности, Ту-214 стал базовой моделью для лайнеров, использующихся в рамках договора "Открытое небо".

"Также самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда "Россия", которые обеспечивают авиационные перевозки государственных деятелей, включая президента России", - добавили в "Ростехе".

Ранее сообщалось, что в 2030 году госкорпорация "Ростех" намерена поставить на российский рынок более 500 гражданских отечественных самолетов. Речь идет о проектах МС-21, SSJ-100, Ил-114, а также увеличении серийного производства Ту-214 и Ил-96. В компании заявили, что перенастраиваться будет целая отрасль - для этого потребуется "время, ресурсы, максимальное напряжение".


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URL: https://www.vb.kg/416578
Теги:
Россия, самолеты
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