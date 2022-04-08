Иностранца с фальшивым паспортом задержали в бишкекском аэропорту

Сегодня пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" задержали иностранного гражданина (гражданство устанавливается) за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, вылетающий рейсом Бишкек-Шарджа гражданин S.S., 1969 г.р., предъявил пограничному наряду паспорт Канады.

Однако в ходе проверки пограничники установили, что паспорт имеет признаки полной подделки, кроме того в нем были выявлены поддельные отметки о пересечении государственной границы. В предъявленном документе оттиски дата-штампов не соответствовали установленному образцу.

После оформления протокола о задержании нарушитель был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.