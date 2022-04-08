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В Ташкенте обсуждают медиастратегию по консолидации действий во имя дружбы

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- Светлана Лаптева
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В Ташкенте проходит международный форум, на котором презентуется проект "Медиастратегия по консолидации действий во имя дружбы, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также по формированию неприемлемого отношения к радикализации и экстремизму в Узбекистане, Таджикисане и Кыргызстане".

Участниками мероприятия являются местные и зарубежные эксперты, представители госструктур, институтов гражданского общества, молодежи и медиасообщества.

Инициатор встречи местное общенациональное движение "Юксалиш", которое в Узбекистане выполняет задачу своеобразной площадки по разработке и продвижению передовых инновационных идей по развитию страны путем привлечения в такие процессы предпринимателей, представителей бизнеса и академических кругов, институтов гражданского общества, международных организаций и широкой общественности, а также проведения с их участием исследований, дебатов, дискуссий, теледебатов по обсуждению имеющихся задач и проблем, выработке предложений по их решению.


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URL: https://www.vb.kg/416582
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан
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