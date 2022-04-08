РОП, или Как Кыргызстан будет перерабатывать свои отходы?

В Бишкеке прошел семинар, посвященный теме расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации товаров и упаковки, организованный проектом WasteNet.KG.

В семинаре приняли участие производители продукций, государственные органы, предприятия по переработке отходов, неправительственные и международные организации и эксперты.

Директор агентства "КСО Центральная Азия" Асель Арстанбекова отметила, что вопросы экологической безопасности, социальной ответственности производителей стоит очень остро. "Во многих странах уже действует тема социальной расширенной ответственности и, изучив их опыт, мы бы хотели определить, что же применимо для Кыргызстана", – сказала она.

Эксперт WasteNet.KG Наталья Байдакова презентовала понятие концепции расширенной ответственности производителя (РОП), ее механизмы реализации, и конечную цель которой является уменьшение и постепенное сведение к нулю к захоронению отходов, которые можно использовать в переработке и вторичном обороте.

Как в Кыргызстане ситуация с РОП?

Вопрос накопления отходов в Кыргызстане нашел отражение во многих стратегических документах, таких как Национальная стратегия развития Кыргызстана до 2040 года, в Концепции Зеленой экономики, в Программе развития Зеленой экономики. Более 40 законов включают вопросы по отходам. Основные - это закон по охране окружающей среды, об отходах производственного потребления, который был принят еще в 2001 году. Естественно, данный документ нуждается во внесениях изменений и дополнений. Кроме того, был разработан и принят классификатор по опасным отходам на основе международных ГОСТов. В законодательстве определено, что должен осуществляться раздельный сбор отходов, для использования в качестве вторичных ресурсов запрещается применять опасные отходы как вторсырье. Но в то же время многие нормы отсутствуют, например, нет определения, что такое вторичные отходы, отсутствуют нормы, регулирующие сбор и переработку вторичного сырья, отсутствуют нормы стимулирования переработки вторичных материалов и так далее. Законодательство бесспорно требует внесений изменений, другое дело – какие это будут изменения.

19 марта 2021 года был принят указ президента Кыргызстана о мерах по обеспечению экологической и климатической безопасности. Ряд пунктов были направлены на повышение эффективности управления отходами, реализацию раздельного сбора мусора, в том числе на стимулирование создания предприятий по переработке.

В 2019 году так же были внесены изменения в ряд законов, к примеру, в закон производства потребления, порядок обращения с опасными ртутьсодержащими отходами.

Что теперь?

В Кыргызстане созданы благоприятные предпосылки для организации эффективной системы управления и внедрения расширенной ответственности производителей. Так, в декабре 2021 года утвержден План мероприятий кабинета министров по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, где предусмотрено выполнение ряда мероприятий по улучшению системы управления отходами. Мероприятия направлены на внесение изменений и дополнений в законы, нормативно-правовые акты, в том числе в части внедрения принципов концепции расширенной ответственности производителей РОП по утилизации товаров и упаковки.

Опыт других стран и международных компаний

Александара Акирман, менеджер по связям с общественностью в регионе Кавказа и Центральной Азии "The Coca-Cola Foundation" отметила, что в данное время почти все глобальные производители товаров и упаковок взяли на себя обязательства перевести от 8 до 10% вторичного сырья в новые упаковки. "В ближайшие пять – десять лет компании намерены использовать более экологичные материалы, разработать новые виды упаковок, предусмотреть сбор и переработку. При этом компании стараются работать с государственными органами в соответствующих странах, чтобы такие системы развивались. Сейчас в Кыргызстане наблюдается линейная экономика упаковки, при которой большинство упаковок уходит на свалку, валяется в виде мусора. Почти на 100% используется первичный материал. В то время как в циркулярной экономике пластиковая упаковка используется бесконечно. Новая упаковка должна уходить на переработку. Такая циркулярная экономика возможна. Более в 30 странах мира мы производим упаковку из вторичного сырья", - сказала она.

Директорат ОЭСР по окружающей среде, экономист, эколог Фризьеф Лубингер в своем выступлении отметил, что в данное время система РОП активно развивается и начинает интенсивнее использоваться по всему миру. "Переход к РОП особо активен в странах Северной Америки, Европы и в ряде стран с переходной экономикой, но нужно отметить, что в странах с переходной экономикой необходимы дополнительные ресурсы, чтобы система заработала в полной мере", - добавил он.

Далее, эксперт из Грузии, председатель оператора РОП Гиви Каландадзе сказал, что в стране есть специальный закон, посвященный управлению отходами, в котором имеется специальный раздел под номером 9, посвященный РОП. "Так же, в законе есть важный раздел, посвященный ответственным лицам, следящим за РОП. Такой менеджер должен быть в каждой организации и нести ответственность за координацию, за сотрудничество с заинтересованными сторонами в вопросах управления отходами".

Так же выступили эксперты из Казахстана и России, которые рассказали о системе реализации РОП в своих странах, об успехах и просчетах.

Кроме того, во время мероприятия было отмечено, что первое место по системе РОП по упаковке занимают страны Евросоюза, в которых лидирует Бельгия, где 91% населения сортирует мусор. Далее идут страны Ближнего Востока, за ней страны Африки, далее Латинская Америка, следом за ней Канада, далее страны Юго-Восточной Азии и замыкают список страны бывшего СССР.

Автор: Мунара Боромбаева.

Фото: Влад Ушаков

Источник: Kuramastory