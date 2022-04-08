Агрокомпании КР подписали контракт на экспорт продукции в Узбекистан

При поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) десять сельскохозяйственных предприятий Кыргызстана приняли участие на выставке UzFood-2022, которая прошла в Ташкенте на прошлой неделе. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

По ее данным на международной продовольственной выставке они встретились с представителями узбекских торговых сетей и поставщиками продуктов питания и напитков. Агрокомпании Кыргызстана подписали 20 соглашений и контрактов на экспорт фруктов, мясной и молочной продукции. Среди них сделки на поставку 1,7 тыс. тонн яблок и 100 тонн грецких орехов и фисташек.

В состав делегации вошли несколько кыргызстанских кооперативов. Они представили продукцию из Джалал-Абадской и Ошской областей: яблоки, чернослив, фисташки, грецкие орехи и масло грецкого ореха, а также мясная и молочная продукция, соки и напитки.

"Это хорошая возможность для местных предпринимателей встретиться с партнерами из Узбекистана, обменяться бизнес-идеями, узнать о передовых бизнес-тенденциях развития аграрного сектора, о производстве продуктов питания, а также технологиях и инновациях" – отметила Салтанат Эрбаева, представитель ЧП Дуулатов, который занимается переработкой сухофруктов.

UzFood является одной из крупнейших продовольственных выставок в Центральной Азии. В прошлом году на выставке приняли участие более 4 тыс. представителей ведущих продовольственных компаний, импортеров и дистрибьюторов.