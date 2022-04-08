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В Чуйской области задержан активный член "Хизб ут-Тахрир"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чуйской области задержан активный приверженец идеологий РЭО "Хизб ут-Тахрир", распространявший экстремистские материалы через социальную сеть. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным сотрудниками СПЭНМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района в ходе проведения необходимых оперативных мероприятий был выявлен в социальной сети "Facebook" аккаунт, некий А.К., распространяющие материалы религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Проведённая экспертиза подтвердила содержание запрещенной идеологии в материалах.

По подозрению в распространении задержан активный приверженец идеологий РЭО "Хизб ут-Тахрир" , 48-летний А.М. у которого был изъят мобильный телефон, с которым он пользовался и был зарегистрирован советующий аккаунт.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье 332 "Изготовление, распространение экстремистских материалов" УК КР. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416588
Теги:
задержание, социальные сети, Чуйская область, Хизб ут-Тахрир
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