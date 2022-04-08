В Чуйской области задержан активный член "Хизб ут-Тахрир"

В Чуйской области задержан активный приверженец идеологий РЭО "Хизб ут-Тахрир", распространявший экстремистские материалы через социальную сеть. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным сотрудниками СПЭНМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района в ходе проведения необходимых оперативных мероприятий был выявлен в социальной сети "Facebook" аккаунт, некий А.К., распространяющие материалы религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Проведённая экспертиза подтвердила содержание запрещенной идеологии в материалах.

По подозрению в распространении задержан активный приверженец идеологий РЭО "Хизб ут-Тахрир" , 48-летний А.М. у которого был изъят мобильный телефон, с которым он пользовался и был зарегистрирован советующий аккаунт.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье 332 "Изготовление, распространение экстремистских материалов" УК КР. Расследование продолжается.