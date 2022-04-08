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Посол КР в Республике Корея встретилась с Ли Чонг Гуком

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой с исполнительным вице-президентом корейского фонда (Korea Foundation), директором секретариата форума сотрудничества "Центральная Азия-Республика Корея" Ли Чонг Гуком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным в ходе встречи посол выразила заинтересованность Кыргызстана в продвижении Форума "Центральная Азия - Республика Корея".

Отметила важную роль секретариата как исполнительного органа форума и выразила надежду на дальнейшую реализацию совместных проектов в Кыргызстане в таких сферах, как сельское хозяйство, развитие городов и регионов, инфраструктура, транспорт, экология, гидроэнергетика, цифровизация, горнодобывающая и текстильная промышленность, образование и здравоохранение в свете борьбы с пандемией COVID-19.

В свою очередь, Ли Чонг Гук информировал о планах секретариата на текущий год и выразил готовность к дальнейшему тесному и плодотворному взаимодействию в рамках Форума по всем вышеотмеченным вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/416591
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, Кыргызстан, посол
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