В Таласе задержан капитан милиции за принуждение к торговле наркотиками

По факту принуждения к распространению и сбыту наркотических веществ сотрудниками ГКНБ задержан старший оперуполномоченный служба противодействия экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) ОВД города Таласа капитан милиции Н.у.У. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, сотрудник СПЭНМ был задержан с поличным при получении части денежных средств за реализованное наркотическое вещество.

"Установлено, что задержанный сотрудник на протяжении определенного времени привозил наркотические вещества и под угрозой привлечения к уголовной ответственности принуждал жителя Таласа к сбыту наркотического вещества марихуана.

В рамках уголовного дела по ст.282 ч.2 п.3 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР капитан милиции Н.у.У. в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий".