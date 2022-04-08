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В Таласе задержан капитан милиции за принуждение к торговле наркотиками

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По факту принуждения к распространению и сбыту наркотических веществ сотрудниками ГКНБ задержан старший оперуполномоченный служба противодействия экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) ОВД города Таласа капитан милиции Н.у.У. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, сотрудник СПЭНМ был задержан с поличным при получении части денежных средств за реализованное наркотическое вещество.

"Установлено, что задержанный сотрудник на протяжении определенного времени привозил наркотические вещества и под угрозой привлечения к уголовной ответственности принуждал жителя Таласа к сбыту наркотического вещества марихуана.

В рамках уголовного дела по ст.282 ч.2 п.3 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР капитан милиции Н.у.У. в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий".


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URL: https://www.vb.kg/416594
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Талас, милиция
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