В Бишкеке демонтировали незаконные строения

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно проводится работа по высвобождению муниципальных земель от незаконных построек. Также проводится и разъяснительная работа о добровольном демонтаже и выдаются предупредительные уведомления. Если эти меры не действуют, то инспекторы прибегают к сносу незаконных строений.

Накануне провели работу по демонтажу объектов по адресам:

улица Ч. Валиханова №1/2 убраны бетонные ограждения; объект облегченного типа на пересечении улиц Тагай-Бий и Жакшылык; металлический навес на улице Сыдыкова; железная конструкция в микрорайоне Восток-5; павильон на улице Лермонтова; ООТ по реализации плова на пересечении улиц Огонбаева и Осмонкула; капитальные строения на пересечении Жибек-Жолу-Турусбекова; 2 объекта облегченного типа на перекрестке Коенкозова-Боконбаева; парикмахерская на перенесении улиц Тагай-Бий и Тунук; фундамент на пересечении улиц Омуракунова и Таттыбубу; кафе "Ала-Тоо" (улица Тыныстанова).

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: