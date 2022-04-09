В Бишкеке демонтировали незаконные строения

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.
Инспекторами ежедневно проводится работа по высвобождению муниципальных земель от незаконных построек. Также проводится и разъяснительная работа о добровольном демонтаже и выдаются предупредительные уведомления. Если эти меры не действуют, то инспекторы прибегают к сносу незаконных строений.
Накануне провели работу по демонтажу объектов по адресам:
- улица Ч. Валиханова №1/2 убраны бетонные ограждения;
- объект облегченного типа на пересечении улиц Тагай-Бий и Жакшылык;
- металлический навес на улице Сыдыкова;
- железная конструкция в микрорайоне Восток-5;
- павильон на улице Лермонтова;
- ООТ по реализации плова на пересечении улиц Огонбаева и Осмонкула;
- капитальные строения на пересечении Жибек-Жолу-Турусбекова;
- 2 объекта облегченного типа на перекрестке Коенкозова-Боконбаева;
- парикмахерская на перенесении улиц Тагай-Бий и Тунук;
- фундамент на пересечении улиц Омуракунова и Таттыбубу;
- кафе "Ала-Тоо" (улица Тыныстанова).
По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:
- По Свердловскому району:0705003137;
- По Октябрьскому району: 0551551745;
- По Первомайскому району:0555404818;
- По Ленинскому району:0550070505.