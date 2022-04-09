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В Бишкеке демонтировали незаконные строения

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно проводится работа по высвобождению муниципальных земель от незаконных построек. Также проводится и разъяснительная работа о добровольном демонтаже и выдаются предупредительные уведомления. Если эти меры не действуют, то инспекторы прибегают к сносу незаконных строений.

Накануне провели работу по демонтажу объектов по адресам:

  1. улица Ч. Валиханова №1/2 убраны бетонные ограждения;
  2. объект облегченного типа на пересечении улиц Тагай-Бий и Жакшылык;
  3. металлический навес на улице Сыдыкова;
  4. железная конструкция в микрорайоне Восток-5;
  5. павильон на улице Лермонтова;
  6. ООТ по реализации плова на пересечении улиц Огонбаева и Осмонкула;
  7. капитальные строения на пересечении Жибек-Жолу-Турусбекова;
  8. 2 объекта облегченного типа на перекрестке Коенкозова-Боконбаева;
  9. парикмахерская на перенесении улиц Тагай-Бий и Тунук;
  10. фундамент на пересечении улиц Омуракунова и Таттыбубу;
  11. кафе "Ала-Тоо" (улица Тыныстанова).

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. По Свердловскому району:0705003137;
  2. По Октябрьскому району: 0551551745;
  3. По Первомайскому району:0555404818;
  4. По Ленинскому району:0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/416599
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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