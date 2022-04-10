Посол КР в Японии встретился с депутатом парламента Японии

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Японии Мирлан Арстанбаев встретился с депутатом парламента Японии/руководителем Парламентской лиги дружбы Япония-Кыргызстан Ген Накатани.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая актуальные направления двустороннего сотрудничества в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также налаживания и укрепления контактов между регионами и парламентами двух стран. Кроме того, состоялся обмен мнениями по проведению совместных мероприятий, посвященных празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Японией в 2022 году.

В завершении встречи Мирлан Арстанбаев отметил, что для укрепления двусторонних межпарламентских связей важно осуществление взаимных визитов парламентариев, и в этой связи пригласил японскую сторону посетить с визитом Кыргызстан.