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Рэпер The Kidd Creole был признан виновным в убийстве бездомного

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- Айжан Мамбеталиева
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Рэпер The Kidd Creole (настоящее имя - Натаниэль Гровер) был признан виновным в убийстве бездомного, сообщает TMZ.

The Kidd Creole - легенда рэпа. Он был участником Grandmaster Flash and the Furious Five. Это одна из самых влиятельных американских хип-хоп групп. Коллектив был образован в 1978 году и распалась в 1983-м. Через пять лет команда воссоединилась, но уже не добилась прежней популярности.

Музыкант был арестован и обвинен еще в августе 2017 года.

Обвинители доказали, что он столкнулся с бездомным на улице, они обменялись парой слов. После чего музыкант прошел дальше, но вскоре обернулся и несколько раз ударил мужчину столовым ножом. Затем он поехал в свой офис,

переоделся и отмыл нож от крови. Покинув кабинет, музыкант выбросил нож в канализацию возле станции метро в Бронксе. На следующий день сотрудники полиции нашли орудие преступления.

Через несколько минут после случившегося бездомного обнаружили туристы. Мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных ранений.

Приговор Гловеру будет озвучен 4 мая 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/416601
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