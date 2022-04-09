Министр экономики и коммерции встретился с с вице-президентом АБР

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с вице-президентом Азиатского банка развития Чэн Шисином и представителями Азиатского банка развития.

В ходе встречи были обсуждены вопросы энергетического сектора и разработки новой страновой стратегии сотрудничества Кыргызстана с АБР на 2022-2024 годы.

Министр подтвердил готовность кыргызской стороны оказать всемерную поддержку реализуемым проектам и программам в Кыргызстане. Также проинформировал делегацию о проводимых социально-экономических реформах и реализации среднесрочной национальной программы по развитию страны.

В свою очередь, Чэн Шисин отметил, что целью визита в Кыргызстан является мониторинг реализуемых проектов в республике и участие в Международном энергетическом форуме. Он также отметил о готовности АБР поддержки КР в развитии энергосектора. В частности, внедрения умных счетчиков, гарантий для частного бизнеса при реализации ГЧП проектов. Вместе с тем, Чэн отметил потенциал развития возобновляемых источников энергии в стране.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития сельского хозяйства, проектов государственно-частного партнерства, транспортных коридоров и регионального сотрудничества, а также ряд планируемых проектов.

В целом, договорились о дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.