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Саудовская Аравия разрешила совершить хадж иностранным паломникам

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- Айжан Мамбеталиева
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Впервые за три года Саудовская Аравия разрешила участие в хадже паломникам из-за рубежа и увеличила число участников до 1 миллиона человек. В прошлом году королевство ограничило число участников хаджа до 60 тысяч, а в 2020-м - до тысячи человек. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство хаджа и умры (малое паломничество к Мекке и другим святыням, но не во время для хаджа).

В этом году разрешают совершить паломничество людям до 65 лет, привитых от коронавирусной инфекции. Иностранным паломникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до отъезда в королевство.

"Министерство хаджа и умры подчеркнуло необходимость того, чтобы паломники соблюдали меры предосторожности и следовали профилактическим инструкциям во время совершения своих ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность", - отметило агентство.


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URL: https://www.vb.kg/416608
Теги:
Саудовская Аравия, хадж, COVID-19, новости мира, в мире
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