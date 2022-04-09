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Кардиолог рассказал о привычках, ускоряющих старение сердца и сосудов

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- Айжан Мамбеталиева
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Врач-кардиолог Екатерина Племянникова перечислила главные привычки, существенно ускоряющих старение сердца и сосудов, и призвала скорректировать свой образ жизни для сохранения молодости и здоровья. Ее рекомендации приводит онлайн-издание "Доктор Питер".

Одной из самых опасных привычек, ухудшающих работу сердечно-сосудистой системы, специалист назвала нарушение режима ночного сна. Причем вреден оказался как хронический недостаток сна, так и его переизбыток. Последний приводит к нарушению обмена веществ, ожирению и, как следствие, развитию болезней сердца.

Также в число губительных привычек, по мнению специалиста, входит малоподвижный образ жизни: сидячая работа, лежание на диване и отсутствие умеренных физических нагрузок. Чтобы укрепить сердце, надо хотя бы ежедневно проходить не менее десяти тысяч шагов на свежем воздухе.

Не менее опасна для здоровья и молодости сердца и сосудов привычка не следить за питанием. Кардиолог рекомендовала пересмотреть меню и ограничить или исключить из рациона вовсе соль, свинину, баранину, покупные соки, газировку, молочные продукты, колбасу и полуфабрикаты, выпечку, сахар, конфеты и другие источники быстрых углеводов и увеличить количество овощей и фруктов, воды и рыбы, растительных масел.

Хронический стресс провоцирует аритмию и гипертонию, снижает эластичность сосудов.


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URL: https://www.vb.kg/416609
Теги:
Россия, врачи, кардиология, новости мира, в мире
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