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Крупная партия наркотиков задержана на границе

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 9 апреля пограничники контрольно-пропускного пункта "Кен-Булун-автодорожный" пресекли попытку провоза 23,5 килограммов наркотических средств через государственную границу с территории Кыргызстана в Казахстан.

На КПП "Кен-Булун" прибыла автомашина марки DAF XF510 под управлением гражданина Кыргызстана С.Ж., 1984 года рождения.

В ходе досмотра прицепа грузового автомобиля служебная собака подала знак и пограничники провели тщательный досмотр прицепа.

При вскрытии обшивки пола в передней части прицепа были обнаружены два тайника, в которых внутри были обернутые фольгой 24 брикета. Брикеты были залиты солидолом.

При вскрытии брикетов в них обнаружено наркотическое вещество коричневого цвета со специфическим запахом - предварительно афганский чарс.

По предварительным данным, общий вес наркотических веществ составил 23 килограмма 500 граммов.

После оформления соответствующих документов водитель и наркотические вещества были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/416611
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Казахстан, наркотики, Кыргызстан
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