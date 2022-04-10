Погода
$ 86.75 - 87.75
€ 94.07 - 95.07

Руководитель районной милиции в Ыссык-Ате встретился с населением

94  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ыссык-Атинском районе руководителем районной милиции были проведены встречи с населением, где были даны разъяснения по указу президента.

Руководства ОВД Ысык-Атинского района в целях повышения доверия населения и решения имеющихся социальных проблем в обществе на постоянной основе проводят различные встречи с населением по предоставлению той или иной информации о проводимых работах государственными органами.

Начальником ОВД Ыссык-Атинского района полковник милиции Нурбек Калыкее совместно с представителями местного самоуправления а также имамами мечетей на передвижных приемных пунктах милиции были проведены встречи с жителями села Ичке-Суу, Норус, Тогуз-Булак и Нурманбет.

Сотрудниками милиции были выслушаны имеющиеся наиболее важные вопросы местных жителей, которые были взяты на контроль.

В свою очередь руководством ОВД Ыссык-Атиниского района были доведены до сведения "О мерах по упорядочиванию семейных торжеств и поминальных обрядов в КР".

В ходе проведения встреч с местными жителями сотрудниками милиции совместно с представителями местного самоуправления подробно даются разъяснения о том, что данный указ предназначен для улучшения жизни каждого гражданина в нынешней экономической ситуации. Так как в некоторых случаях ради поддержания своего имиджа, а также из за воздействия мнения окружающих приверженности ложным традициям на различных мероприятиях зачастую приглашается несоразмерное материальным возможностям большое количество людей, что в большинстве случаев за чистую не имеющие возможность граждане оказывается в долгах и испытывают трудности в жизни.

При этом в ходе проведения подобных встреч с местными жителями были получены положительные отзывы поддержания данного указа и предложения по его исполнения всеми гражданами которые в свою очередь также были взяты на контроль и направлены соответствующие предложения жителей в местное самоуправление.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416613
Теги:
Ысык-Атинский район, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  