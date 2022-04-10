Руководитель районной милиции в Ыссык-Ате встретился с населением

В Ыссык-Атинском районе руководителем районной милиции были проведены встречи с населением, где были даны разъяснения по указу президента.

Руководства ОВД Ысык-Атинского района в целях повышения доверия населения и решения имеющихся социальных проблем в обществе на постоянной основе проводят различные встречи с населением по предоставлению той или иной информации о проводимых работах государственными органами.

Начальником ОВД Ыссык-Атинского района полковник милиции Нурбек Калыкее совместно с представителями местного самоуправления а также имамами мечетей на передвижных приемных пунктах милиции были проведены встречи с жителями села Ичке-Суу, Норус, Тогуз-Булак и Нурманбет.

Сотрудниками милиции были выслушаны имеющиеся наиболее важные вопросы местных жителей, которые были взяты на контроль.

В свою очередь руководством ОВД Ыссык-Атиниского района были доведены до сведения "О мерах по упорядочиванию семейных торжеств и поминальных обрядов в КР".

В ходе проведения встреч с местными жителями сотрудниками милиции совместно с представителями местного самоуправления подробно даются разъяснения о том, что данный указ предназначен для улучшения жизни каждого гражданина в нынешней экономической ситуации. Так как в некоторых случаях ради поддержания своего имиджа, а также из за воздействия мнения окружающих приверженности ложным традициям на различных мероприятиях зачастую приглашается несоразмерное материальным возможностям большое количество людей, что в большинстве случаев за чистую не имеющие возможность граждане оказывается в долгах и испытывают трудности в жизни.

При этом в ходе проведения подобных встреч с местными жителями были получены положительные отзывы поддержания данного указа и предложения по его исполнения всеми гражданами которые в свою очередь также были взяты на контроль и направлены соответствующие предложения жителей в местное самоуправление.