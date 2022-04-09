Сотрудники министерства цифрового развития провели субботник

Сотрудники министерства цифрового развития и ее подведомственные структуры вышли на традиционный весенний субботник.

Как отметил министр цифрового развития Талантбек Иманов, данное мероприятие станет традиционным.

"Сегодня вышли сотрудники центрального аппарата министерства и госпредприятия "Служба специальной связи", в следующий раз выйдут на субботник другие подведомственные подразделения в регионах и других районах столицы. Это наш вклад в улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения и благоустройства территорий населенных пунктов Кыргызстана" - сказал глава ведомства Таланбек Иманов.

Он призвал всех граждан страны активно участвовать в таких акциях и поблагодарил участников сегодняшнего субботника.

Субботник проходил на территории Ленинского района города Бишкек на участке перекрестка улиц Чортекова и Исы Ахунбаева. Сотрудники очищали арычную систему, проводили уборку и и облагораживали отведенный участок.