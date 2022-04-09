Погода
$ 86.37 - 87.37
€ 94.37 - 95.37

Сотрудники министерства цифрового развития провели субботник

126  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники министерства цифрового развития и ее подведомственные структуры вышли на традиционный весенний субботник.

Как отметил министр цифрового развития Талантбек Иманов, данное мероприятие станет традиционным.

"Сегодня вышли сотрудники центрального аппарата министерства и госпредприятия "Служба специальной связи", в следующий раз выйдут на субботник другие подведомственные подразделения в регионах и других районах столицы. Это наш вклад в улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения и благоустройства территорий населенных пунктов Кыргызстана" - сказал глава ведомства Таланбек Иманов.

Он призвал всех граждан страны активно участвовать в таких акциях и поблагодарил участников сегодняшнего субботника.

Субботник проходил на территории Ленинского района города Бишкек на участке перекрестка улиц Чортекова и Исы Ахунбаева. Сотрудники очищали арычную систему, проводили уборку и и облагораживали отведенный участок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416617
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  