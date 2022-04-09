Вопрос с приобретением автобусов для Бишкека вскоре должен быть решен

Вопрос с приобретением пассажирских автобусов для города Бишкек должен быть решен в самые сжатые сроки. Об этом по итогам заседания кабинета министров заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

"Из республиканского бюджета на приобретение пассажирских автобусов для города Бишкек выделены необходимые финансовые средства. Однако прогресса в решении этого вопроса нет. Горожане и гости столицы до сих пор сталкиваются с большими проблемами, связанными с отсутствием необходимого количества общественного пассажирского транспорта. Нужно решить этот вопрос в сжатые сроки и заключить соответствующие договора с производителями автобусов. Медлить уже нельзя", - подчеркнул он.

Акылбек Жапаров также сообщил, что в рамках инициативы президента "Жашыл мурас" выделено 20 гектаров земли для посадки саженцев деревьев различных пород.

"Все мы, включая государственных и муниципальных служащих, намерены принять активное участие к реализации программы "Жашыл мурас". Наша цель – увеличить количество зеленых насаждений и вернуть былую славу нашей столице, как одному из самых зеленых городов. Эти земли мы поделили между государственными органами и в ближайшее время там будет высажено более 800 тысяч саженцев", - сказал председатель кабинета министров.

В ходе заседания кабинета министров было рассмотрено 14 вопросов.

Так, было принято решение о выделении финансовых средств на приобретение летнего дизельного топлива, необходимого для проведения весенних полевых и уборочных работ урожая 2022 года.

Одновременно с этим был утвержден порядок предоставления целевых трансфертов из республиканского бюджета местным бюджетам и положение о комитете по аудиту, а также одобрены изменения в постановление кабинета министров "Об утверждении Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021–2025 годы".

Последнее решение принято в целях реализации указа президента "О мерах поддержки малообеспеченных граждан (семей) в виде снижения размера платы за электрическую энергию" и направлено на совершенствование адресной социальной поддержки нуждающимся гражданам (семьям), имеющих детей до 16 лет, получающих государственное пособие - "уй - булого комок" при оплате на электрическую энергию и совершенствование системы оплаты за электрическую энергию бюджетными потребителями.

Отметим, что первым решением Акылбека Жапарова на посту председателя кабмина стало изменение регламента работы кабмина, в том числе изменение работы с нормативными правовыми актами.

В настоящее время все решения кабинета министров рассматриваются в оперативном порядке и выносятся на обсуждение кабмина. Возникающие разногласия и замечания со стороны государственных органов также снимаются в оперативном порядке и принимаются большинством голосов на заседаниях кабинета министров, которые проходят еженедельно.