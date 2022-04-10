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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров проведет серию встреч с горожанами

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров на следующей неделе проведет серию встреч с горожанами.

Первая встреча пройдет 12 апреля в 10 часов в актовом зале школы-гимназии №78. Градоначальник встретится с горожанами, которые проживают в жилом массиве "Колмо", в 14.00 в зале заседаний акимиата пройдет вторая встреча с жителями Первомайского района.

13 апреля в 10 часов в актовом зале школы-гимназии №82 будет проведена встреча с населением жилого массива "Ала-Тоо", в 14 часов в зале заседаний акимиата мэр столицы ответит на вопросы жителей Ленинского района.

14 апреля в 10 часов в актовом зале школы гимназии № 91, ждут жителей жилого массива "Кара-Жыгач" в 14 часов в актовом зале Октябрьского акимиата градоначальник встретится с жителями Октябрьского района.

15 апреля в 10 часов в актовом зале школы-гимназии №94 мэр встретится с жителями жилого массива "Дордой", а в 14 чаов в актовом зале Свердловского акимиата городские службы во главе с мэром ответят на вопросы жителей Свердловского района.


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URL: https://www.vb.kg/416622
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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