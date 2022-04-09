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Отменена регистрация 3 кандидатов в местные кенеши от 2 политических партий

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- Жан Алиев
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Территориальные комиссии рассматривают соответствие кандидатов в местные кенеши требованиям закона о наличии образования не ниже среднего.

10 апреля 2022 года пройдут выборы депутатов в 3 городских (Таш-Кумыр, Токтогул и Кара-Балта) и 13 айылных кенешах.

Всего предстоит избрать 336 депутатов, на данные мандаты претендует 1318 кандидатов.

Кандидат в депутаты местного кенеша должен иметь согласно закону КР "О выборах депутатов местных кенешей" образование не ниже среднего общего.

По официальным данным Министерства образования и науки по 11 кандидатам в архивах указанных в документах школ не содержатся данные о прохождении ими обучения.

По итогам проверок на текущий момент территориальными комиссиями отказано в регистрации 1 кандидату от партии в городе Таш –Кумыр, отменена регистрация 3-х кандидатов от 2 политических партий в городе Кара-Балта.

Продолжается уточнение данных по ряду кандидатов от партий в городе Токтогул. Кандидатам вручены уведомления и дополнительно запрошены подтверждения о наличии у кандидатов образования на уровне не ниже среднего общего, как требует законодательство.

В случае установления по итогам проверок нарушений со стороны кандидатов, закон "О выборах депутатов местных кенешей" предусматривает отмену регистрации кандидата на любой стадии избирательного процесса.

В 3 городских кенешах общее количество депутатских мандатов составляет – 93, зарегистрированы - 827 кандидатов от 13 партий.

Всего в 13 айылных кенешах общее количество депутатских мандатов составляет – 243, из них для женщин в округах зарезервировано 96 мандатов.

Для участия на выборах депутатов 13 айылных кенешах зарегистрировано 491 кандидатов, из них 160 женщин-кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/416624
Теги:
выборы, образование, Кыргызстан, ЦИК
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