Акылбек Жапаров посетил ряд промышленных предприятий Жайылского района

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки по Чуйской области посетил ряд промышленных предприятий Жайылского района.

Глава кабмина посетил литейный завод, выслушал проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприниматели. В частности речь шла о поставках необходимого сырья.

В целях решения данной проблемы Акылбек Жапаров поручил министерству экономики и коммерции проработать вопрос по созданию предприятия на основе государственно-частного партнёрства, которое будет заниматься сбором вторичного сырья и в дальнейшем передавать заводу для бесперебойного производства продукции.

Также Акылбек Жапаров осмотрел предприятие по производству пассажирских автобусов и поручил заместителю председателя кабинета министров Бакыту Торобаеву вместе с мэрами городов Бишкека и Оша, Джалал-Абада и Нарына рассмотреть возможность обеспечения предприятия необходимыми заказами, в том числе путем кредитования через государственные банки. Вместе с этим поручено таким же способом проработать вопрос по закупке грузовиков для государственного предприятия "Кыргызкомур".

Затем встретился с жителями жилого массива Дача-Огонек близ города Кара-Балты, попросивших помощи в получении правоустанавливающих документов. Это позволит им зарегистрироваться по месту жительства, получать пособия и пенсии, государственные и муниципальные услуги.

Акылбек Жапаров поручил представителям местных органов власти оказать содействие в разрешении озвученной проблемы.

Также глава кабмина ознакомился с ходом строительства предприятия по производству тканей, а также посетил золотоизвлекательную фабрику и компанию по производству стеклянной тары.