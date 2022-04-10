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Задержанные в Финляндии картины из музеев вернулись в Россию

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- Жан Алиев
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Машины с полотнами из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, которые ранее выставлялись в Италии и Японии, пересекли финско-российскую границу, сообщает РБК с ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Картины из российских музеев, которые были частью выставок в Италии и Японии, а затем были задержаны на таможне в Финляндии, прибыли в Россию.

Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву.

Машины доставят предметы искусств в Эрмитаж, музеи-заповедники "Павловск", "Гатчина" и "Царское село" в Петербурге, а также в Третьяковскую галерею, Государственный музей Востока и Пушкинский музей в Москве. Они были представлены на двух выставках в Италии (в Милане и Удине) и в музее Тиба в Японии.


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URL: https://www.vb.kg/416630
Теги:
искусство, Россия, культура, в мире
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