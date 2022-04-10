Оздоровительно-реабилитационный центр "Алтын-Балалык" посетил депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков, который в рамках своего визита в Иссык-Кульскую область посетил и некоторые организации здравоохранения области.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ознакомил депутата ЖК с ходом строительных и ремонтных работ, с благоустройством и озеленением территории, также они вместе высадили елку на территории центра. Кроме этого посетили отделения, которые на сегодня функционируют в поликлиническом корпусе и оказывают медицинскую помощь матерям и детям, проводятся операции на сердце.

Министр рассказал, что оздоровительно-реабилитационный центр разделен на несколько блоков. В здании разместятся лечебно-диагностический центр, клинико-диагностическая лаборатория и пансионат для детей и родителей. В центре создаются все условия для комфортного пребывания пациентов - просторные палаты, уютные зоны отдыха, столовые, актовый зал и другие помещения, пляж.

"Уверен, что центр, расположенный в таком живописном месте, на берегу озера Иссык-Куль, будет радовать пациентов и их родителей", - отметил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2022 года. Руководство Минздрава прилагает все усилия, чтобы объект был сдан в срок.