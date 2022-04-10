Погода
$ 86.75 - 87.75
€ 94.07 - 95.07

Центр "Алтын-Балалык" посетил депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков

226  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оздоровительно-реабилитационный центр "Алтын-Балалык" посетил депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков, который в рамках своего визита в Иссык-Кульскую область посетил и некоторые организации здравоохранения области.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ознакомил депутата ЖК с ходом строительных и ремонтных работ, с благоустройством и озеленением территории, также они вместе высадили елку на территории центра. Кроме этого посетили отделения, которые на сегодня функционируют в поликлиническом корпусе и оказывают медицинскую помощь матерям и детям, проводятся операции на сердце.

Министр рассказал, что оздоровительно-реабилитационный центр разделен на несколько блоков. В здании разместятся лечебно-диагностический центр, клинико-диагностическая лаборатория и пансионат для детей и родителей. В центре создаются все условия для комфортного пребывания пациентов - просторные палаты, уютные зоны отдыха, столовые, актовый зал и другие помещения, пляж.

"Уверен, что центр, расположенный в таком живописном месте, на берегу озера Иссык-Куль, будет радовать пациентов и их родителей", - отметил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2022 года. Руководство Минздрава прилагает все усилия, чтобы объект был сдан в срок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416634
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Иссык-Куль, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  