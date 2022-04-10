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С 8 часов утра открыты 84 избирательных участка в 3 городах и 12 айылах

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 10 апреля, день выборов местных кенешей в 3 городах и 13 айылах Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.

В 8 часов утра открылись 84 избирательных участка в городах Таш-Кумыр, Токтогул, Кара-Балта и 13 айылах.

Всего предстоит избрать 336 депутатов, на мандаты претендует 1318 кандидатов.

В 3 городских кенешах общее количество депутатских мандатов составляет – 93, зарегистрированы - 827 кандидатов от 13 партий.

В 13 айылных кенешах общее количество депутатских мандатов составляет – 243, из них для женщин в округах зарезервировано 96 мандатов.

Для участия на выборах депутатов 13 айылных кенешах зарегистрировано 491 кандидатов, из них 160 женщин-кандидатов.

Ознакомиться с информацией о партиях и кандидатах избиратель может на своем избирательном участке, где размещены соответствующие плакаты, а также на онлайн ресурсе ЦИК "Талапкер".

Общее количество избирателей составило 157 958.

Голосование продлится до 20 часов. Для того чтобы проголосовать, избиратель должен явиться лично на избирательный участок, на котором он или она зарегистрированы. Узнать свой избирательный участок избиратели могут:

  1. позвонив по коротким номерам 1255 или 119;
  2. на сайте tizme.gov.kg;
  3. либо отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка (Отправка СМС-сообщения и звонки бесплатны).

ЦИК приглашает граждан принять участие в голосовании и избрать своих представителей в местный кенеш, проявить гражданскую позицию в выборах.


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URL: https://www.vb.kg/416636
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