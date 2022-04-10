Явка избирателей на выборах депутатов городских кенешей на 10 часов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует о ходе голосования на выборах депутатов 3 городских кенешей (Кара-Балта, Таш-Кумыр, Токтогул) на 10 часов.

Общая явка на выборах депутатов 3 городских кенешей составила: 3 319 избирателей или 4.82% %.

Из них:

Городские кенеши:

1. Кара-Балтинский г/к: 1 494 проголосовавших или 4.82%

2. Таш-Кумырский г/к: 1 178 проголосовавших или 4.73%

3. Токтогульский г/к: 647 проголосовавших или 4.98%.

Общая явка на выборах депутатов 13 айыльных кенешей составила: 3 841 избирателей или 4.31%. Из них:

Айылные кенеши:

1. Джаны-Алышский а/к: 47 проголосовавших или 2.56%

2. Кара-Булакский а/к: 84 проголосовавших или 3.86%

3. Кок-Ойрокский а/к: 178 проголосовавших или 5.60%

4. Сокулукский а/к: 279 проголосовавших 2.55%

5. Александровский а/к: 87 проголосовавших или 0.77%

6. Каджи-Сайский а/к: 107 проголосовавших или 3.55%

7. Тоголок-Молдоский а/к: 109 проголосовавших или 4.85%

8. Казыбекский а/к: 199 проголосовавших или 5.99%

9. Ак-Ташский а/к: 304 проголосовавших или 5.20%

10. Толойконский а/к: 897 проголосовавших или 5.33%

11. С. Юсуповский а/к: 889 проголосовавших или 5.37%

12. Кок-Артский а/к: 477 проголосовавших или 4.09%

13. Кара-Жыгачский а/к: 184 проголосовавших или 4.09%.